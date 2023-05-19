Студенты ЮФУ разработали метеостанцию, которая сможет определять точную погоду на фермерских полях круглый год

Южный Федеральный университет (ЮФУ) сообщил, что благодаря инновационной студенческой разработке теперь «каждый фермер Дона сможет узнать точную погоду на своем поле».
Проект разработали студенты Института радиотехнических систем и управления (ИРТСУ) ЮФУ. Он бы признан лучшим в конкурсе «Студенческий стартап» и после победы получил грантовую поддержку. По словам источника, молодые разработчики создали «компактный и недорогой аппарат для круглогодичного мониторинга погоды на полях».
Один из участников проекта, обучающийся по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» в ЮФУ Владислав Самчинский, рассказал о том, как зародился проект. Ранее студент работал с бытовыми метеорологическими станциями и занимался их проектированием.
«Год назад к нам на кафедру систем автоматического управления пришел фермер, проживающий рядом с Таганрогом, и попросил провести исследования по изготовлению метеостанций для круглогодичного мониторинга параметров окружающей среды на его полях. Меня и еще нескольких студентов из СКБ автоматизации и промышленного интернета вещей эта тема заинтересовала, и мы приступили к разработке. Так я переключился с домашних метеостанций на промышленные», — поделился Владислав Самчинский.
Росгидрометцентр усредняет показатели погоды для достаточно больших территорий, а датчики влажности и температуры почвы имеют далеко не все профессиональные метеостанции. При этом работникам сельского хозяйства необходимо знать точные показатели по каждому конкретному полю.
Выяснив, что самые важные для фермеров Ростовской области показатели, — это температура воздуха и почвы, уровень осадков и скорость ветра, студенты ЮФУ пришли на помощь и предложили свою разработку.
«На рынке представлены некоторые устройства, которые могут справиться с этими задачами, но они стоят неоправданно дорого: по 75–100 тысяч рублей. Мы посчитали, что сможем производить метеостанции на порядок дешевле. К тому же, поскольку это будет наша собственная разработка, мы сможем исходя из назначения, добавлять или убирать некоторые функции. С помощью несложных модификаций нашу метеостанцию можно адаптировать под мониторинг погоды на курортном побережье или участке трассы», — отметил Владислав Самчинский.
При помощи бизнес-экспертов ЮФУ студенты узнали, как сделать из разработки стартап, а научными руководителями проекта выступили старшие преподаватели кафедры систем автоматического управления Института радиотехнических систем и управления ЮФУ Александр Номерчук и Виктор Соловьев.
По словам разработчиков, прототип метеостанции успешно прошел все испытания. Согласно проверкам, он сможет автономно работать в течение всей зимы. Однако, летом состоится второй этап испытаний, который покажет, сможет ли проект выйти на большой рынок.
Не меньше гениальных студентов и в других российских вузах. Ранее стало известно, что Томский политехнический университет отметил 127-летие со дня основания.