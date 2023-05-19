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Египет объявил о намерении выплатить долг в размере 3,5 млрд долларов

Весь мир
Египет объявил о намерении выплатить долг в размере 3,5 млрд долларов

Каир, 19 мая. Министр финансов Египта Мухаммед Мааит объявил о намерении государства выплатить долг в размере 3,5 млрд долларов, пишут местные СМИ.

Заявление Мааита прозвучало в кулуарах симпозиума Египетско-канадского делового совета, который прошел в Каире. В ходе выступления он сообщил, что республика выплатит взносы по международным облигациям.

«В декабре этого года начнется этап возвращения к показателям государственной экономики, стабильности обменного курса и цен. Мы ожидаем рекордных доходов от туристического сектора в размере 14 млрд долларов», — добавил он.

Ранее министр финансов Египта Мухаммед Мааит объявил об увеличении субсидий и ассигнований на социальную защиту в бюджете с целью снижения финансовой нагрузки на граждан.
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