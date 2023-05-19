Спикер ВВС Украины: Россия изменила вектор и приоритетность ракетных ударов

По его словам, у российских военных есть ряд конкретных целей, каждая из которых имеет соответствующий приоритет. Речь идет о стратегических объектах, складах и местах сосредоточения войск, а также критической инфраструктуры. Ключевой целью считается западная техника и боеприпасы.