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Спикер ВВС Украины: Россия изменила вектор и приоритетность ракетных ударов

Армия
Спикер ВВС Украины: Россия изменила вектор и приоритетность ракетных ударов

Спикер вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что основными целями России являются военные инфраструктурные объекты и техника.

Игнат указал, что Россия не меняла тактику ракетных ударов. При этом он отметил, что атака производится из различных вооружений.

По его словам, у российских военных есть ряд конкретных целей, каждая из которых имеет соответствующий приоритет. Речь идет о стратегических объектах, складах и местах сосредоточения войск, а также критической инфраструктуры. Ключевой целью считается западная техника и боеприпасы.

В Минобороны сообщали, что вооруженные силы страны не наносят ударов по городам Украины. Целями поражения значатся исключительно объекты ПВО, военная инфраструктура и авиация, сообщает «Ридус».
военная инфраструктура российские военные авиаудары
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