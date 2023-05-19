Врачи Саудовской Аравии провели 14-часовую операцию по разделению сиамских близнецов

Подобное мероприятие требует массу времени и множества узкопрофильных специалистов.
Саудовские медики успешно завершили 14-часовую операцию по разделению сиамских близнецов. Данная процедура была разделена в общей сложности на восемь этапов.
Близнецы родились в январе 2022 года в Нигерии. Они имели общие живот, таз, печень, кишечник, мочевыделительную и репродуктивную системы.
Пациенты были доставлены в медицинский городок имени короля Абдул Азиза в Эр-Рияде и были разделены за государственный счет. В операции принимали участие 85 различных специалистов.
Саудовская Аравия за последние 33 года успешно справилась со 130 подобными случаями. К королевству обращались пациенты из 23 стран мира.