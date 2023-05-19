Эрдоган объяснил, почему Турция не вводит санкции против России

Турция сейчас находится не в том положении, чтобы вводить политические и экономические санкции против России. Об этом в интервью для телеканала CNN заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Как отметил глава государства, власти не намерены следовать примеру западных стран. При этом он подчеркнул, что Анкару и Москву связывают хорошие отношения.
«Россия и Турция нужны друг другу во всех возможных областях», — указал политик.
Ранее стали известны результаты первого тура президентских выборов в республике. Эрдогана поддержали 49,5% избирателей, однако ему не удалось получить абсолютного большинства. В связи с этим 28 мая в Турции состоится второй этап голосования.