Россия предложила Африке помощь в борьбе с «диктатом Запада»

Казань, 19 мая. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что Россия намерена работать над укреплением суверенитета африканских стран.
По мнению политика, только так Черный континент сможет «устоять перед диктатом Запада» и отстоять свои позиции в международной политике. Данную точку зрения дипломат высказал на полях экономического международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Мы предлагаем активно способствовать укреплению суверенитета африканских стран. Обладая достаточным суверенитетом, они смогут противостоять диктату коллективного Запада, развивать свою независимую политику и рассчитывать на рассмотрение своих точек зрения в международной политике», — подчеркнул Озеров.
Ранее представитель МИД РФ заявил, что на сегодняшний день африканские государства находятся под сильным давлением со стороны европейских стран. Бывшие метрополии используют неоколониальный подход в построении взаимоотношений с материком. Несмотря на это, Черный континент стремится к расширению сотрудничества с Москвой.