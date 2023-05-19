Россия предложила Африке помощь в борьбе с «диктатом Запада»

Ранее представитель МИД РФ заявил, что на сегодняшний день африканские государства находятся под сильным давлением со стороны европейских стран. Бывшие метрополии используют неоколониальный подход в построении взаимоотношений с материком. Несмотря на это, Черный континент стремится к расширению сотрудничества с Москвой.