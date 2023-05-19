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Председатель Совбеза Медведев заявил, что равноправные переговоры России возможны только с «хозяевами» Украины

Политика
Председатель Совбеза Медведев заявил, что равноправные переговоры России возможны только с «хозяевами» Украины

Переговоры России и Украины на равных невозможны, так как Киев полностью зависит от решений Вашингтона, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, Украина находится на грани исчезновения из-за политики киевского режима.

«Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами. Вернее – только с Вашингтоном», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что темой обсуждения могут быть только условия послевоенного мироустройства. Заявления о переговорах на данном этапе противостояния преждевременны, констатировал председатель Совбеза.

Таким образом Медведев отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о невозможности равноправного диалога Москвы и Киева. Во время своего выступления на саммите G7 в Японии европейский политик призвала продолжить поддержку Украины в 2024 году.
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