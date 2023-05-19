Председатель Совбеза Медведев заявил, что равноправные переговоры России возможны только с «хозяевами» Украины

Таким образом Медведев отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о невозможности равноправного диалога Москвы и Киева. Во время своего выступления на саммите G7 в Японии европейский политик призвала продолжить поддержку Украины в 2024 году.