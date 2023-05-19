Объявленную в международный розыск за торговлю людьми женщину поймали в Псковской области

Себежский райсуд заключил под стражу гражданку Молдовы Юлию Маковей, которая находилась в международном розыске за торговлю людьми. Об этом уведомили на сайте районного суда.
По данным НЦБ Интерпола при УМВД России по Псковской области, даму разыскивают правоохранители Республики Румыния для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми, пишет интернет-портал «Псковская Лента Новостей».
Отмечается, что злоумышленница в период с марта по май 2003 года при помощи мошенничества для эксплуатации посредством принудительного труда в тяжелых условиях завербовала 268 пострадавших лиц, с которых получила крупную сумму денег в различных валютах. При этом пострадавших поместили на различных производствах и в мастерских в Южной Корее, заставляя бесплатно трудиться от 12 до 17 часов в сутки.
В Румынии преступницу приговорили к 10 годам лишения свободы за торговлю людьми. А 8 мая 2009 года Интерпол объявил фигурантку в международный розыск. В 17:00 2 мая 2023 года преступницу задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области на КПП при попытке выехать из РФ в Литву.