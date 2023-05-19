Объявленную в международный розыск за торговлю людьми женщину поймали в Псковской области

Отмечается, что злоумышленница в период с марта по май 2003 года при помощи мошенничества для эксплуатации посредством принудительного труда в тяжелых условиях завербовала 268 пострадавших лиц, с которых получила крупную сумму денег в различных валютах. При этом пострадавших поместили на различных производствах и в мастерских в Южной Корее, заставляя бесплатно трудиться от 12 до 17 часов в сутки.