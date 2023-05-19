Массовые проверки автомобилистов проведут сотрудники ГИБДД в Магнитогорске

19 мая на дорогах и улицах Магнитогорска сотрудники ГИБДД проводят сплошные проверки водителей транспортных средств на предмет наличия признаков состояния алкогольного опьянения. Также в мероприятии примут участие члены добровольной народной дружины.
Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Магнитогорска, водители, не имеющие признаков опьянения, смогут сразу же продолжить движение. Если же инспектор будет иметь основания полагать, что за рулем нетрезвый человек, в отношении него будет проведена дополнительная проверка, передает сетевое издание «Вечерний Магнитогорск».
Полицейские просят водителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, так как они направлены на обеспечение безопасности людей и профилактику аварий с участием пьяных водителей. А также напоминают о недопустимости управления машиной в нетрезвом состоянии. У выпившего человека рассеивается внимание, снижается скорость реакции. Он становится источником опасности для себя и окружающих.