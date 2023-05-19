Массовые проверки автомобилистов проведут сотрудники ГИБДД в Магнитогорске

Полицейские просят водителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, так как они направлены на обеспечение безопасности людей и профилактику аварий с участием пьяных водителей. А также напоминают о недопустимости управления машиной в нетрезвом состоянии. У выпившего человека рассеивается внимание, снижается скорость реакции. Он становится источником опасности для себя и окружающих.