Новый опрос ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил 80,1%

Уровень доверия граждан России к президенту страны Владимиру Путину снизился на 0,8 пункта и составил 80,1%. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос проводился среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян в период с 8 по 14 мая. Уровень одобрения деятельности президента также снизился на 0,7 процентных пункта, до 76,4%.
«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,1% участников опроса», — говорится в исследовании.
Деятельность правительства одобряют 50,2% респондентов. А деятельность премьер-министра России Михаила Мишустина 52,5 процента респондентов.
Неделей ранее рейтинг доверия к Путину находился на уровне 80,9 процентов. Об отрицательном отношении к работе президента высказались 14,1 процента респондентов.