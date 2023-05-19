Политэксперт Джаралла: битва за «глобальный Юг» определит развитие мира в 21-м веке

По данным западных СМИ, «большая семерка» совместно со странами Евросоюза готовится активно привлекать не западные государства к сотрудничеству в глобальной «битве предложений» с Пекином и Москвой. Как считает российский политэксперт Владимир Джаралла, на Западе поняли, что политика диктата со странами «глобального Юга» больше не работает.
Как сообщило агентство Bloomberg, «Большая семерка» и ЕС разрабатывают стратегию, которая позволит им убедить в выгодности сотрудничества те страны, которые занимают нейтральную позицию в противостоянии Запада с Россией и Китаем. Планы западных государств касаются ЮАР, Бразилии, Вьетнама и Казахстана. Среди целей новой программы — взаимодействие на высшем уровне, координация между инфраструктурными проектами, плюс индивидуальные «планы действий» для каждой страны, избранной в качестве «ключевого партнера» Запада.
«Этот фактически признание того, что дипломатия Китая и его щедрые инвестиции в инфраструктуру, вместе с поставками Россией оружия и ядерно-энергетических технологий, побеждают словесные призывы Запада», — заявили аналитики.
Они признают, что ради победы в этой «битве идей» страны «Большой семерки» готовы «закрыть глаза» на отношение новых стран-партнеров к «демократическим ценностям» — в пользу усиления сотрудничества с ними в сферах торговли и безопасности.
Как сообщил по этому поводу ФАН российский политический эксперт Владимир Джаралла, западные страны поняли, что больше не могут позволить себе высокомерие и диктат в отношении «третьего мира».
«На мой взгляд, происходящий разворот Запада лицом к «глобальному Югу» — это классика мировой дипломатии. Похоже, все возвращается к тем временам, когда дипломаты не просто защищали интересы своих стран, но и оказывали влияние на глобальные исторические процессы, — сообщил Джаралла. — Перед нами — соперничество глобальных блоков, которое наблюдалось и ранее. Но теперь коллективный Запад готов серьезно активизироваться на этом направлении».
Он напомнил, что ранее поведение лидеров Запада в отношении стран «глобального Юга» было, как правило, грубым и высокомерным.
«Ранее Запад действовал по принципу «Куда вы денетесь? Все равно мы — лучшие, поэтому давайте-ка, делайте то, что вам говорят». Но в последние годы на Западе с удивлением обнаружили, что эта линия полностью провалилась, и это стало крайне неприятным сюрпризом для США и Евросоюза, — отметил аналитик. — Они увидели, что Россия, опираясь на взаимовыгодные отношения с «глобальным Югом», сумела найти практические решения целого ряда вопросов, касающихся обхода западных санкций. Более того, западные аналитики видят, как при участии России и ее союзников фактически начала выстраиваться новая структура мира, в которой «глобальный Юг» получил для себя очень серьезные преимущества. В частности — возможность выйти из экономического тупика, в котором он находился в условиях глобализации, и дать старт своему динамичному развитию».
Это заставляет Запад по-новому, гораздо серьезнее отнестись к процессам, происходящим в мире, и искать для себя новые преимущества.
«Здесь есть еще один важный геополитический фактор — когда две мощные силы, в данном случае Запад, с одной стороны, и Китай с Россией — с другой, начинают сталкиваться друг с другом, то третья сила, «глобальный Юг», получает очевидное преимущество, — отметил Джаралла.
В целом, не стоит однозначно утверждать, что Запад опаздывает в плане более тесного вовлечения третьих стран в свою орбиту, указал он.
«Это можно увидеть на примере той же ЮАР, которая после провокации Международного уголовного суда возмутилась по поводу ордера, выданного на «арест» руководства РФ. В Претории даже выступили с заявлением, что страна суть не готова вйти из-под юрисдикции МУС. Но через короткое время произошел откат от этих позиций, и сейчас ситуация с проведением в ЮАР саммита БРИКС выглядит, мягко говоря, крайне двусмысленно. Дошло до того, что южноафриканское руководство чуть ли не умоляет Россию не посылать своих представителей на этот форум», — напомнил эксперт.
Возможно, в России все это вызывает недоумение, но для руководства Южной Африки все выглядит более чем логично.
«В ЮАР решили, что не стоит ссориться ни с одной из сторон, и предпочли лавировать. Там понимают, что у России сейчас непростая международная ситуация, а ссориться с Западом им тоже не с руки. Поэтому в Претории решили посмотреть, что же может предложить им коллективный Запад, — подчеркнул Джаралла. — Таким образом, Запад опомнился и понял, что ему нужно срочно менять свою глобальную политику. Теперь они собираются делать то, что умеют лучше всего — улыбаться, пожимать руки, приглашать лидеров стран «глобального Юга» к себе и тщательно их обхаживать. Поэтому в странах бывшего «третьего мира» уже потирают руки в предвкушении того, что они смогут получить от «первого мира». По сути, на наших глазах разворачивается геополитическое соперничество, результаты которого определят направления развития мира в 21-м веке».
Напомним, как заявил накануне глава МИД Сербии Ивица Дачич на встрече с американским послом Кристофером Хиллом, Белград считает «стратегической задачей» развитие сотрудничества с США в областях взаимного интереса. В сербском МИДе также сообщили, что стороны выразили взаимное стремление к интенсификации политического диалога и обмену визитами высших государственных чиновников. Также на Встрече Дачича и Хилла были обсуждены действия, направленные на «укрепление партнерских отношений на политическом и экономическом уровнях».