Политэксперт Джаралла: битва за «глобальный Юг» определит развитие мира в 21-м веке

Напомним, как заявил накануне глава МИД Сербии Ивица Дачич на встрече с американским послом Кристофером Хиллом, Белград считает «стратегической задачей» развитие сотрудничества с США в областях взаимного интереса. В сербском МИДе также сообщили, что стороны выразили взаимное стремление к интенсификации политического диалога и обмену визитами высших государственных чиновников. Также на Встрече Дачича и Хилла были обсуждены действия, направленные на «укрепление партнерских отношений на политическом и экономическом уровнях».