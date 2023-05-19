Главред МИА «Россия сегодня» Симоньян показала содержимое посылки из Гонконга со следами взрывчатки

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что пришедшая на работу на ее имя бандероль со следами взрывчатки была отправлена из Гонконга.
К своему сообщению журналистка прикрепила фотографию содержимого посылки. Обнаруженный предмет синего цвета Симоньян сравнила с устройством, предназначенным для удовлетворения эротических и сексуальных потребностей.
«Говорят, это некая 'вибропуля' для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то», — написала она.
Ранее главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что получила бандероль со следами взрывчатки.