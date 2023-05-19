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Главред МИА «Россия сегодня» Симоньян показала содержимое посылки из Гонконга со следами взрывчатки

Происшествия
Главред МИА «Россия сегодня» Симоньян показала содержимое посылки из Гонконга со следами взрывчатки

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что пришедшая на работу на ее имя бандероль со следами взрывчатки была отправлена из Гонконга.

К своему сообщению журналистка прикрепила фотографию содержимого посылки. Обнаруженный предмет синего цвета Симоньян сравнила с устройством, предназначенным для удовлетворения эротических и сексуальных потребностей.

Главред МИА «Россия сегодня» Симоньян показала содержимое посылки из Гонконга со следами взрывчатки
«Говорят, это некая 'вибропуля' для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то», — написала она.

Ранее главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что получила бандероль со следами взрывчатки.
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