Глава МИД Лавров заявил о намерении России добиться стабилизации ситуации на Южном Кавказе

Россия будет всячески добиваться договоренностей по стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Свое заявление он сделал в ходе трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Лавров надеется, что другие страны тоже будут уважать договоренности по Южному Кавказу.
«Мы будем всячески добиваться того, чтобы решения, касающиеся стабилизации ситуации на Южном Кавказе, были выполнены», — сказал Лавров.
Ранее главы МИД России и Белоруссии подписали совместное заявление об общих внешнеполитических приоритетах государств. Лавров отметил, что государства продолжат тесное повседневное взаимодействие.