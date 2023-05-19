«Киев не уверен в своей перемоге»: политолог Скориков оценил опасения Украины по поводу контрнаступления

Киев не уверен в своей победе в случае анонсированного ранее масштабного контрнаступления ВСУ. Поэтому украинские власти боятся, что в случае неудачи от них отвернутся на Западе и принудят к неудобным переговорам, политически опасным для команды украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение ФАН высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков.