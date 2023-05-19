«Киев не уверен в своей перемоге»: политолог Скориков оценил опасения Украины по поводу контрнаступления

Киев не уверен в своей победе в случае анонсированного ранее масштабного контрнаступления ВСУ. Поэтому украинские власти боятся, что в случае неудачи от них отвернутся на Западе и принудят к неудобным переговорам, политически опасным для команды украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение ФАН высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков.
Высокая цена
Украина заплатит высокую цену за возможное контрнаступление. Такое нерадушное для Киева заявление сделал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
Он отметил, что сейчас на Киев оказывается политическое давление. Западные партнеры требуют от руководства Украины активных боевых действий, завышая свои ожидания.
«Одна из слабых сторон демократии — цикличность. <…> Мы должны учитывать этот цикл в политике. Мы понимаем, что может прийти время, когда мы не будем пользоваться такой большой поддержкой», — пояснил Пристайко.
Кроме того, он добавил, что потери ВСУ из-за ожидаемого Западом контрнаступления могут оказаться слишком высокими.
Неудобные переговоры
Как отметил Иван Скориков, Пристайко с начала весны не первый раз высказывается насчет нездоровой озабоченности затеей немедленного контрнаступления ВСУ. Причем как со стороны Запада, так и со стороны конкурентов Зеленского в самой Украине.
«Логика его заявлений, на самом деле, в том, что Киев не уверен в своей перемоге, и боится, что в случае неудачи от него отвернутся и принудят к неудобным переговорам, политически опасным для команды Зеленского. Поэтому Пристайко и другие дипломаты снова давят на слезу и лезут в карман: дайте дальнобойные орудия и самолеты прямо сейчас, иначе на вашей совести будут миллионы смертей», — пояснил Иван Скориков.
По мнению эксперта, Запад рано или поздно даст все виды оружия. В этом не стоит сомневаться.
«Вопрос кому: Зеленскому или другому. Заметьте, что Порошенко анонсировал контрнаступ в ближайшие дни. В будущем, когда и если на Украине возобновится политическая жизнь, он обязательно начнет поклёвывать Зеленского за трусость или какой-нибудь договорняк», — заключил Иван Скориков.
Киев пытается снизить ожидания Запада от планирующегося контрнаступления и убедить, что одного рывка недостаточно для влияния на ход конфликта.