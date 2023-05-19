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Секретарь Совбеза Патрушев: на Европу надвигается радиация из-за уничтожения снарядов ВСУ с ураном

Происшествия
Секретарь Совбеза Патрушев: на Европу надвигается радиация из-за уничтожения снарядов ВСУ с ураном

Рост радиации зафиксирован в Польше. Детали раскрыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, этому предшествовало уничтожение боеприпасов с обедненным ураном на Украине. В сторону Европы движется радиоактивное облако, предупредил Патрушев.

Поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2 ранее прокомментировала обозреватель Элизабет Вос. Аналитик объяснила, чем опасно решение Британии передать ВСУ такое оружие.

При все своей приверженности к «зеленой» повестке и лозунгам о спасении человечества, Запад выбрал прямо противоположный путь. Это противоречие, по мнению нидерландского журналиста Сони ван ден Энде, выливается в разрушение собственной экономики, заражению земли обедненным ураном, появление и распространение опаснейших для организма человека патогенов.
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