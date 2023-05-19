Прокуратура потребовала изъять у Невзорова два земельных участка в Петербурге

Прокуратура потребовала признать незаконным право собственности журналиста Александра Невзорова✱ (признан иноагентом в РФ) на два участка земли в поселке Лисий Нос на севере Санкт-Петербурга. Орган подал иски в суд на изъятие имущества и передачу их во владение городу, заявили в пресс-службе судов.
Ведомство проверило, каким образом эти земельные участки попали во владение Невзорова. Уточняется, что журналист не выкупил это имущество, а значит нарушил пункт 3 указа президента РФ от 27.10.1993.
Прокуратура в иске в суд отметила, что комитет по земельной реформе и ресурсам петербургской мэрии не издавал распоряжений о выкупе. Помимо этого, не производился расчет стоимости земли.
Ранее сообщалось, что телеведущая канала «Дождь»✱ (признан СМИ-иноагентом в РФ) Анна Монгайт✱ (признана иноагентом в РФ) обратилась в московский суд с целью оспорить свой статус. Сообщается, что ей несколько раз отказали в пересмотре решения.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами