Прокуратура потребовала изъять у Невзорова два земельных участка в Петербурге

Прокуратура потребовала признать незаконным право собственности журналиста Александра Невзорова✱ (признан иноагентом в РФ) на два участка земли в поселке Лисий Нос на севере Санкт-Петербурга. Орган подал иски в суд на изъятие имущества и передачу их во владение городу, заявили в пресс-службе судов.