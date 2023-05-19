«Запад планирует мировую войну»: политолог Кошкин об угрозе конфликта НАТО с Россией и Китаем

Выступая с роковыми предсказаниями, западные политики и чиновники намеренно готовят мир к предстоящей войне. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН высказал эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о возможном глобальном конфликте, который может начаться ближе к 2030 году.
«К концу десятилетия мир станем более опасным, нестабильным местом, и оборона будет иметь более важное значение для нашей жизни», — заявил офицер и подчеркнул, что речь идет о гипотетическом противостоянии с Россией и Китаем.
Министр выразил уверенность, что мир в настоящее время переживет «конец аномального периода (мира) после окончания холодной войны». И пока непонятно, предстоящий конфликт будет горячим или же холодным.
«Я думаю, грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру... Нам всем нужно быть к этому готовыми», — сообщил он и призвал установить четкий график увеличения военных расходов страны с 2,1 до 2,5% от ВВП.
Комментируя заявление главы британского минобороны, военный аналитик и политолог Андрей Кошкин отметил, что довольно много ответственных лица на Западе прогнозируют сценарии, которые интегрируют в себя начало или же развитие мировой войны.
«Для того, чтобы к своему прогнозу придать важность и привлечь внимание, конечно же там должна фигурировать напряженность. Бен Уоллес не оказался каким-то неординарным, он просто встал в один ряд с теми, кто такие сценарии предлагает или же анализирует. Такой сценарий привлекает внимание на автора, министра обороны Великобритании», — считает эксперт.
По его словам, англосаксонское начало само по себе симулирует некую агрессию, дестабилизацию обстановки на ключевых, развивающихся мировых направлениях.
«И в своих доктринальных документах они, США и Великобритания, уже закладывают, сам по себе конфликт. Если они говорят о том, что Россия — острый конфликт, а Китай — большой конфликт, то спрашивается — почему они так классифицируют на сегодняшний день государства? Да потому что они сами нацелились эту войну организовать. За антироссийским тараном – Украиной, появился антикитайский таран — Япония. Посмотрите, Южная Корея не может разобраться с Северной Кореей, Индия не очень-то хочет, а Япония в самый раз. Но извините меня, если Запад планирует глобальную войну, то как ему не писать о том, что грядет такой период», — заключил Кошкин.
Напомним, ФАН сообщал, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил желание возглавить НАТО.