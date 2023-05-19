В Петербурге стартовал XVIII Международный книжный салон

В эти дни на Дворцовой площади можно увидеть феерию шатров, если заглянуть внутрь, можно пройтись по улочкам целого литературного городка. 18 мая в Петербурге открылся XVIII Международный книжный салон 2023.
Главными темами книжного фестиваля объявлены Год педагога и наставника, а также отмечаемое в 2023 году 320-летие Петербурга. На площади в 15 тысяч квадратных метров расположились самые разнообразные тома, от политики до детской литературы.
В фестивале участвуют 259 издательств из разных уголков России. Свои книги они разместили в четырех специально отведенных павильонах. Посетители выставки поделились своими впечатлениями от фестиваля и рассказали, что уже успели приобрести. Андрей уже не первый год приходит на книжный фестиваль: здесь мужчина покупает книги по истории, которые зачастую нельзя найти на полках магазинов.
«Ну, во-первых, не все издательства представлены в питерских магазинах. Даже в Доме книги не все издательства есть, поэтому здесь есть возможность большего выбора книг, а иногда и познакомиться с авторами. Я даже две книжки купил с авторской подписью», — рассказал мужчина.
Алиса о фестивале узнала за несколько дней до открытия, ее интересует творчество современных поэтов. Впечатления от мероприятия, по ее словам, остались только положительные. Здесь она не только купила заветную книгу, но и нашла соратников по духу.
«Мы очень интересуемся литературой, тоже пишем с приятелем, поэтому нам было очень интересно побывать, увидеть, что здесь происходит. Мы были приятно удивлены, мы не знали, что это будет такого масштаба мероприятие, что тут будет так много издательств, которые не так популярны, и от этого еще более интересны», — поделилась девушка.
На Международном книжном салоне каждый найдет себе что-то по душе, будь то книга или знакомство с любимым писателем. Ведь в программу фестиваля входят более 250 мероприятий: показы фильмов, конкурсы чтецов, поэтические баттлы и другие, не менее интересные события.
Приобщиться к литературному творчеству и даже бесплатно отправить открытку в любую точку России можно будет до 21 мая.