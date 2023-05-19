В Петербурге стартовал XVIII Международный книжный салон

В фестивале участвуют 259 издательств из разных уголков России. Свои книги они разместили в четырех специально отведенных павильонах. Посетители выставки поделились своими впечатлениями от фестиваля и рассказали, что уже успели приобрести. Андрей уже не первый год приходит на книжный фестиваль: здесь мужчина покупает книги по истории, которые зачастую нельзя найти на полках магазинов.