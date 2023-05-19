Джо Байден чуть не упал с лестницы в Хиросиме, где он участвует в саммите G7

Американский президент Джо Байден споткнулся на лестнице в японской Хиросиме, где проходит саммит стран «Большой семерки».
Политик чуть не упал во время того, как спускался по лестнице на площадке мероприятия. Он смог сохранить равновесие самостоятельно. На видеозаписи, опубликованной РИА Новости видно, что один из японских сотрудников бросился главе США на помощь, но Байден отмахнулся от него.
Ранее американский лидер не смог самостоятельно повернуться лицом к журналистам на пресс-конференции в Японии. Премьеру страны Фумио Кисиде пришлось помочь Байдену найти свое место.