Джо Байден чуть не упал с лестницы в Хиросиме, где он участвует в саммите G7

Политик чуть не упал во время того, как спускался по лестнице на площадке мероприятия. Он смог сохранить равновесие самостоятельно. На видеозаписи, опубликованной РИА Новости видно, что один из японских сотрудников бросился главе США на помощь, но Байден отмахнулся от него.