Патрушев: страны НАТО поставляют на Украину более 600 видов вооружений для затягивания конфликта

Секретарь СБ РФ напомнил, что во времена Великой Отечественной войны большая часть европейских стран поддержала Адольфа Гитлера, их солдаты воевали на стороне фашистской Германии, убивали мирных жителей и уничтожали города. В настоящий момент «история повторяется». Эти же страны, искажая исторические факты, преподносят победу во Второй мировой войне как заслугу лишь американцев, англичан и французов, а также поддерживают «новоявленных украинских неонацистов и бандеровцев», заключил Патрушев.