Патрушев: страны НАТО поставляют на Украину более 600 видов вооружений для затягивания конфликта

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал поставки вооружений и военной техники Украине странами НАТО. О том, что передача Киеву крылатых ракет Storm Shadow большой дальности противоречит международным нормам в сфере вооружений, он заявил на совещании в Сыктывкаре.
Патрушев отмечает, что Запад продолжает отправлять более 600 видов военного оружия и техники ВСУ в целях затягивания конфликта и пытается создать условия для поражения РФ.
«Такие действия полностью противоречат международным решениям по экспорту вооружений, запрещающим осуществлять поставки оружия в случаях, когда заведомо известно, что они могут быть использованы для осуществления актов геноцида, нанесения ущерба гражданским объектам, гражданскому населению, совершению преступлений против человечности» — подчеркнул госдеятель.
Секретарь СБ РФ напомнил, что во времена Великой Отечественной войны большая часть европейских стран поддержала Адольфа Гитлера, их солдаты воевали на стороне фашистской Германии, убивали мирных жителей и уничтожали города. В настоящий момент «история повторяется». Эти же страны, искажая исторические факты, преподносят победу во Второй мировой войне как заслугу лишь американцев, англичан и французов, а также поддерживают «новоявленных украинских неонацистов и бандеровцев», заключил Патрушев.
Ранее Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты Америки оккупировали Европу, используя для этого рычаги Североатлантического альянса.