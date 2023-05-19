Стали известны подробности с места драки со стрельбой в центре Москвы

Конфликт в центре Москвы привел к стрельбе. Инцидент произошел на улице Маросейка, неподалеку от ресторана «Моряк и Чайка».
Напомним, что в инциденте пострадали два человека. Согласно предварительной информации, один из пострадавших лежал без сознания на земле, рядом с ним была видна большая лужа крови.
В результате конфликта госпитализировали двух человек. Зачинщиков драки задержали росгвардейцы и передали их полиции.
Напомним, что стрельба завязалась в ходе бытового конфликта — возле ресторана поспорили трое человек, один из которых достал травматический пистолет.