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Стали известны подробности с места драки со стрельбой в центре Москвы

Происшествия
Стали известны подробности с места драки со стрельбой в центре Москвы

Конфликт в центре Москвы привел к стрельбе. Инцидент произошел на улице Маросейка, неподалеку от ресторана «Моряк и Чайка».

Напомним, что в инциденте пострадали два человека. Согласно предварительной информации, один из пострадавших лежал без сознания на земле, рядом с ним была видна большая лужа крови.

В результате конфликта госпитализировали двух человек. Зачинщиков драки задержали росгвардейцы и передали их полиции.

Напомним, что стрельба завязалась в ходе бытового конфликта — возле ресторана поспорили трое человек, один из которых достал травматический пистолет.
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