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Президент Украины Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на саммит ЛАГ

Политика
Президент Украины Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на саммит ЛАГ

Украинский президент Владимир Зеленский приземлился в аэропорту Джидды, куда он прибыл для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), сообщает Al Arabiya.

Корреспонденты уточнили, что украинский лидер планирует выступить с речью перед участниками мероприятия. Политик прибыл в страну рейсом из Польши, добавили журналисты.

«Украинский президент прибыл в Джидду на французском самолете, который вылетел из Польши», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский планировал посетить саммит G7 в Японии. Позже стало известно, что украинский лидер отменил эту поездку и выступит перед представителями «Большой семерки» в дистанционном формате.
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