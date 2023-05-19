Президент Украины Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на саммит ЛАГ

Украинский президент Владимир Зеленский приземлился в аэропорту Джидды, куда он прибыл для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), сообщает Al Arabiya.
Корреспонденты уточнили, что украинский лидер планирует выступить с речью перед участниками мероприятия. Политик прибыл в страну рейсом из Польши, добавили журналисты.
«Украинский президент прибыл в Джидду на французском самолете, который вылетел из Польши», — говорится в сообщении.
Ранее Зеленский планировал посетить саммит G7 в Японии. Позже стало известно, что украинский лидер отменил эту поездку и выступит перед представителями «Большой семерки» в дистанционном формате.