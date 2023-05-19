Нутрициолог Киреева назвала овощи с наибольшим содержанием нитратов

Некоторые овощи содержат большое количество химических веществ, которые ускоряют их рост. Нутрициолог Анна Киреева объяснила, в каких из них может содержаться повышенное количество нитратов.
По мнению специалиста, больше всего нитратов в листовой зелени. Речь идет о кинзе, петрушке, луке, сообщает издание «Газета.Ru». Также стоит избегать свеклы, редиса и белокочанной капусты. То, в каком месте у овоща накапливается больше всего веществ, зависит от его вида.
«В капусте наиболее вредны кочерыжка, верхние листья и прожилки, в моркови, томатах и перце – сердцевина», — подчеркнула Киреева.
Меньше всего «химии» содержится в картофеле. Также стоит обратить внимание на томаты, перец, репчатый лук и чеснок.
Вредными могут оказаться не только овощи, но и приправы. Ранее врач Зухра Павлова указала на вред соли. По мнению специалиста, из-за нее может развиваться инфаркт.