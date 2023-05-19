Нутрициолог Киреева назвала овощи с наибольшим содержанием нитратов

По мнению специалиста, больше всего нитратов в листовой зелени. Речь идет о кинзе, петрушке, луке, сообщает издание «Газета.Ru». Также стоит избегать свеклы, редиса и белокочанной капусты. То, в каком месте у овоща накапливается больше всего веществ, зависит от его вида.