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Секретарь Совбеза Патрушев считает, что поставка Киеву ракет Storm Shadow противоречит международным нормам

Политика
Секретарь Совбеза Патрушев считает, что поставка Киеву ракет Storm Shadow противоречит международным нормам

Российская сторона считает, что поставка Украине крылатых ракет Storm Shadow противоречит международным нормам в сфере экспорта вооружений. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Такое заявление он сделал на совещании с коллегами в Сыктывкаре. Прежде сообщалось о том, что Великобритания утвердила поставки ракет большой дальности Storm Shadow Киеву.

Патрушев сказал, что такие действия стран Запада являются противоправными, учитывая то, для каких целей поставляется вооружение Украине. Кроме того, секретарь Совбеза отметил, что «англосаксы» часто были сторонниками силовых методов достижения своих интересов, «в том числе путем разрушения государственности других стран».

Ранее британский эксперт Льюис Пейдж заявил, что поставки Великобританией ракет Storm Shadow для ВСУ являются бессмысленными. Он уверен, что они не принесут никаких изменений в зоне СВО.
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