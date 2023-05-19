Секретарь Совбеза Патрушев считает, что поставка Киеву ракет Storm Shadow противоречит международным нормам

Патрушев сказал, что такие действия стран Запада являются противоправными, учитывая то, для каких целей поставляется вооружение Украине. Кроме того, секретарь Совбеза отметил, что «англосаксы» часто были сторонниками силовых методов достижения своих интересов, «в том числе путем разрушения государственности других стран».