ОАЭ призвали к международному контролю развития искусственного интеллекта

Олама отмечает, что искусственный интеллект развивается быстро и не может регулироваться на национальном уровне. Ведь если бы ОАЭ смогли создать идеальные ограничения и гарантии, то прогресс ИИ в США, Великобритании, Китае или где-либо еще все равно ставит весь мир под угрозу из-за тесной взаимосвязанности стран.