ОАЭ призвали к международному контролю развития искусственного интеллекта

В последние годы нейросети стремительно прогрессируют.
Министр цифровой экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Омар Аль Олама призвал все страны мира создать коалицию для регулирования разработки и использования искусственного интеллекта (ИИ).
Чиновник сравнил важность данной задачи с контролем распространения ядерного оружия, так как потенциальные угрозы от неуправляемого развития данного процесса схожи.
«Если страна начинает обогащать уран до оружейного качества, независимо от того, раскрывают они информацию или нет, мир об этом знает. У нас должен быть такой же уровень строгости, такой же уровень надзора за ИИ», — сказал он.
Олама отмечает, что искусственный интеллект развивается быстро и не может регулироваться на национальном уровне. Ведь если бы ОАЭ смогли создать идеальные ограничения и гарантии, то прогресс ИИ в США, Великобритании, Китае или где-либо еще все равно ставит весь мир под угрозу из-за тесной взаимосвязанности стран.