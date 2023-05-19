В аэропорту Тбилиси начались задержания протестующих против возобновления авиасообщения с Москвой

Демонстрация против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией проходила возле аэропорта в Тбилиси. Правоохранители начали задерживать протестующих.
В Тбилисском аэропорту после приземления рейса из Москвы оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон. Полиция уже задержала четырех хулиганов, которые кидали яйца в силовиков.
Всего в акции участвуют около 200 человек. Грузинские журналисты окружают наших туристов в Тбилиси и спрашивают их о причинах прилета.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежелательным рейсом прибытие в Тбилиси из Москвы первого после возобновления авиасообщения самолета.