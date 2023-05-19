Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Сети высмеяли инициативу главы Еврокомиссии о финансовой поддержке Украины

Политика
В Сети высмеяли инициативу главы Еврокомиссии о финансовой поддержке Украины

Новый план поддержки Украины от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен высмеяли в соцсети Twitter (заблокирована на территории РФ). Они уверены, что это не принесет мира стране.

Речь идет о недавнем заявлении политика. Она подчеркнула, что страны Запада продолжат поддерживать киевский режим и привела меры, которые ЕС планирует принять для этого.

Многие комментаторы уверены, что это приведет только к разжиганию конфликта. Другие указали на зависимость Европы от США. Они продолжают отправлять помощь Украине, пока собственные граждане вынуждены жить в условиях ограничений.

«Единственное "единство", которое у вас есть – это союз с Вашингтоном, пока ваши граждане страдают от последствий санкций», — отметил один из пользователей.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял о готовности участников принять в Альянс Украину. При этом он избежал вопросов, связанных с деталями сделки.
Урсула фон дер Ляйен Пользователи Twitter еврокомиссия
Военкоры ФАН