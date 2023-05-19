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Глава ЕК фон дер Ляйен высказалась против переговоров Киева и Москвы на равноправной основе

Политика
Глава ЕК фон дер Ляйен высказалась против переговоров Киева и Москвы на равноправной основе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии заявила, что любые инициативы о равноправных переговорах между Россией и Украиной должны быть отвергнуты. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Глава ЕК заявила, что Киев «больше всего хочет мира», однако он должен быть «справедливым». По ее словам, мирные переговоры, уравнивающие Россию и Украину, должны быть отвергнуты.

Глава Еврокомиссии также призвала поддержать «план мира» президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление она сделала на второй сессии саммита G7 в Японии.

Ранее в Сети высмеяли инициативу главы Еврокомиссии о финансовой поддержке Украины. Пользователи соцсетей уверены, что это не принесет мира стране.
Урсула фон дер Ляйен Украина еврокомиссия
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