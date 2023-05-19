Глава ЕК фон дер Ляйен высказалась против переговоров Киева и Москвы на равноправной основе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии заявила, что любые инициативы о равноправных переговорах между Россией и Украиной должны быть отвергнуты. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.
Глава ЕК заявила, что Киев «больше всего хочет мира», однако он должен быть «справедливым». По ее словам, мирные переговоры, уравнивающие Россию и Украину, должны быть отвергнуты.
Глава Еврокомиссии также призвала поддержать «план мира» президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление она сделала на второй сессии саммита G7 в Японии.
Ранее в Сети высмеяли инициативу главы Еврокомиссии о финансовой поддержке Украины. Пользователи соцсетей уверены, что это не принесет мира стране.