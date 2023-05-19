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Японская Renesas в 2025 году начнет производство полупроводников нового поколения

Общество
Японская Renesas в 2025 году начнет производство полупроводников нового поколения

Японская компания Renesas планирует начать в 2025 году производство полупроводников нового поколения на основе карбида кремния. Об этом сообщило издание Nikkei.

Новые чипы имеют более низкие показатели потери мощности и поэтому могут быть использованы в увеличении дальности пробега электромобилей. Ожидается, что их выпуск начнется на предприятии Renesas в городе Такасаки на востоке Японии.

Япония в последние годы начала уделять внимание сфере производства полупроводников. Таким образом правительство выделило 260 млрд йен на поддержку компании Rapidus, которая займется выпуском передовых чипов.

Япония может увеличить поставки российского газа на два миллиона тонн к 2026 году. Причиной стало сохранение доли японских компаний в «Арктик СПГ — 2».
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