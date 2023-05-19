Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина

Он подчеркнул, что «вскормленный англосаксами» киевский режим создает новые угрозы национальной безопасности РФ. Целый ряд террористических актов, включая и убийство журналистки Дарьи Дугиной, были спланированы и осуществлены при координации спецслужб США, добавил Патрушев.