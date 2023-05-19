Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина

Убийство военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) и подрыв машины писателя Захара Прилепина совершены Киевом при непосредственной координации США, убежден секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он подчеркнул, что «вскормленный англосаксами» киевский режим создает новые угрозы национальной безопасности РФ. Целый ряд террористических актов, включая и убийство журналистки Дарьи Дугиной, были спланированы и осуществлены при координации спецслужб США, добавил Патрушев.
Состояние Захара Прилепина, пострадавшего в результате покушения, стабильное. Продолжаются консультации с врачами о дальнейшей тактике лечения литератора, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее признался, что Киев причастен к терактам в отношении ряда медийных лиц в России.