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В лесу под Екатеринбургом обнаружены тела молодой влюбленной пары

Происшествия
В лесу под Екатеринбургом обнаружены тела молодой влюбленной пары

Тела молодой пары найдены в лесу под Екатеринбургом. По предварительной версии, влюбленные совершили самоубийство.

Шокирующий инцидент произошел в Верхней Пышме. Покончивший с собой парень прежде сидел в тюрьме из-за наркотиков и недавно освободился из мест лишения свободы, выяснили журналисты.

При этом его избранница и вовсе сбежала из дома ради отношений, утверждают СМИ. Рядом с девушкой найдена записка с любовными клятвами.

Блогер из Петербурга ранее вместе со своей приятельницей убил несовершеннолетнюю подругу молотом во время стрима. Парня и девушку задержали.

СК уже начал проверку в связи с обнаружением двух трупов в одном из лесов в районе города Верхняя Пышма.
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