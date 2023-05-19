В лесу под Екатеринбургом обнаружены тела молодой влюбленной пары

Тела молодой пары найдены в лесу под Екатеринбургом. По предварительной версии, влюбленные совершили самоубийство.
Шокирующий инцидент произошел в Верхней Пышме. Покончивший с собой парень прежде сидел в тюрьме из-за наркотиков и недавно освободился из мест лишения свободы, выяснили журналисты.
При этом его избранница и вовсе сбежала из дома ради отношений, утверждают СМИ. Рядом с девушкой найдена записка с любовными клятвами.
Блогер из Петербурга ранее вместе со своей приятельницей убил несовершеннолетнюю подругу молотом во время стрима. Парня и девушку задержали.
СК уже начал проверку в связи с обнаружением двух трупов в одном из лесов в районе города Верхняя Пышма.