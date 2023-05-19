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Жительницу ДНР арестовали за попытку похищения 14-летнего подростка

Происшествия
Жительницу ДНР арестовали за попытку похищения 14-летнего подростка

Жительница ДНР была задержана при попытке вывезти из региона 14-летнего подростка, сообщили в Следственном комитете республики.

Правоохранители установили, что местная жительница предложила несовершеннолетнему возможность заработка в Москве. Она забрала паспорт подростка и попыталась вывезти его из республики.

Информация о пропаже ребенка поступила в дежурную часть донецкого УМВД. Следователи совместно с сотрудниками МВД провели операцию по розыску пропавшего и задержали похитительницу на границе.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. На период расследования подозреваемая была арестована.

Ранее в Австралии сообщили об освобождении гражданина страны, который провел семь лет в плену африканских исламистов.
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