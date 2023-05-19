Неделя торгов на рынке нефти завершается позитивом: аналитик Багманов объяснил, что сыграло в пользу повышения цен

Он также отметил, что к концу недели позитива добавил некоторый условный консенсус по повышению потолка американского госдолга, который наметился между президентом Джо Байденом и Конгрессом США. По крайней мере, анонсировано, что в воскресенье состоятся переговоры, и уже ждут, что они приведут к компромиссу.