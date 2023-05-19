Неделя торгов на рынке нефти завершается позитивом: аналитик Багманов объяснил, что сыграло в пользу повышения цен

Сотрудник экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов прокомментировал для ФАН завершение недели торгов по нефти. Он рассказал, какие факторы оказывали влияние на стоимость барреля.
По итогам вчерашнего дня цены на нефть снизились на целую 0,1%, опустившись с отметки 76,70 на отметку 75,80. Сегодня цены чуть восстанавливаются, торгуются в районе отметки 76,40. В целом неделя по нефти закрывается позитивно, прибавив чуть больше 3%.
«Немало позитивных новостей на этой неделе выходило. В начале недели появились сообщения о том, что США намереваются начать постепенно покупать нефть для восполнения стратегического резерва, первой будет заявка на 3 млн баррелей с поставкой в августе. Также вышли неплохой ежемесячный отчет международного аналитического агентства, где он улучшило свой же прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 200 тысяч баррелей в сутки. А начиная с выходных будет остановка добычи в Канаде в штате Альберта: из-за пожаров там остановлена добыча 320 тысяч баррелей в сутки, что тоже в общем-то позитивный момент для цен на нефть, — считает аналитик.
Он также отметил, что к концу недели позитива добавил некоторый условный консенсус по повышению потолка американского госдолга, который наметился между президентом Джо Байденом и Конгрессом США. По крайней мере, анонсировано, что в воскресенье состоятся переговоры, и уже ждут, что они приведут к компромиссу.
Перечисленные факторы, сказал в заключение биржевой эксперт, поддерживали нефть всю неделю и выводили цены из негатива.
Ранее Александр Багманов объяснил снижение цен на нефть негативным влиянием вестей из Китая.