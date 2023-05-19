Концерн Volkswagen объявил о продаже российских активов

Крупный немецкий автомобильный концерн Volkswagen на официальном сайте объявил о продаже активов на российском рынке локальному инвестору «Авилон». В рамках сделки был продан завод в Калуге.
Сообщается, что «Авилон» приобретает все активы в российских филиалах. Сделку одобрили государственные органы РФ с условием цены контракта до 125 миллионов евро.
В проданные доли входят производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес. Кроме того, новому владельцу перейдут складские и финансовые услуги со всем штатом сотрудников.
Ранее сообщалось, что компания по производству батарей и аккумуляторов Duracell покидает российский рынок. По предоставленным сведениям, она уходит из-за полного прекращения сотрудничества России с заводом компании в Бельгии.