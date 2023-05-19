В Подмосковье прооперировали подростка, который напоролся на ржавый штык от винтовки

В Подмосковном лесу 14-летний подросток наткнулся на старый штык от винтовки. Врачи достали острие из мягких тканей ягодичной области, сообщает Telegram-канал Baza.
Операция прошла в Наро-Фоминском медицинском учреждении. Хирурги извлекли острие холодного оружия, которое в результате несчастного случая вошло в тело юноши на 15 сантиметров. Ранение было тяжелым, штык мог задеть внутренние органы, однако этого не случилось.
После хирургического вмешательства под общим наркозом пациент пробыл в учреждение некоторое время. Впоследствии его отпустили домой.
Ранее медики в Петербурге спасли загоревшегося во время покраски машины рабочего станции техобслуживания.