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В Подмосковье прооперировали подростка, который напоролся на ржавый штык от винтовки

Происшествия
В Подмосковье прооперировали подростка, который напоролся на ржавый штык от винтовки

В Подмосковном лесу 14-летний подросток наткнулся на старый штык от винтовки. Врачи достали острие из мягких тканей ягодичной области, сообщает Telegram-канал Baza.

Операция прошла в Наро-Фоминском медицинском учреждении. Хирурги извлекли острие холодного оружия, которое в результате несчастного случая вошло в тело юноши на 15 сантиметров. Ранение было тяжелым, штык мог задеть внутренние органы, однако этого не случилось.

После хирургического вмешательства под общим наркозом пациент пробыл в учреждение некоторое время. Впоследствии его отпустили домой.

Ранее медики в Петербурге спасли загоревшегося во время покраски машины рабочего станции техобслуживания.
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