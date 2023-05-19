Минобразования Красноярского края внесло изменения в процедуру сдачи ЕГЭ

И.о. министра образования Красноярского края Светлана Маковская рассказала о нововведениях при проведении ЕГЭ.
По словам Маковской, в этом году задания для сдающих ЕГЭ учащимся будут передаваться по специальному защищенному интернет-каналу, а не на отдельном носителе как раньше. При этом в содержательной части ЕГЭ тоже вносятся некоторые изменения, с которыми в течение учебного года были ознакомлены и преподаватели, и выпускники, сообщает newslab.ru.
Тренировочные экзамены уже прошли во всех школах региона. Руководство школ смогло проверить техническую готовность пунктов проведения ЕГЭ, а сами учащиеся лучше представили себе атмосферу процедуры, а также определили для себя моменты, которые требуют дополнительного внимания.