Минобразования Красноярского края внесло изменения в процедуру сдачи ЕГЭ

По словам Маковской, в этом году задания для сдающих ЕГЭ учащимся будут передаваться по специальному защищенному интернет-каналу, а не на отдельном носителе как раньше. При этом в содержательной части ЕГЭ тоже вносятся некоторые изменения, с которыми в течение учебного года были ознакомлены и преподаватели, и выпускники, сообщает newslab.ru.