Излучает добро: артист Андрей Ургант рассказал о редких качествах актера Гоши Куценко

Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер, певец, заслуженный артист Российской Федерации Гоша Куценко празднует сегодня свой день рождения.
В беседе с ФАН именинника поздравил актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант. Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на целом ряде проектов.
Как рассказал артист, с этим актером у него прекрасные отношения, как на съемочной площадке, так и в обычной жизни.
«Мы друзья, я надеюсь, ничего не изменилось за те годы, что мы знакомы. Я с удовольствием снимался. Мы разу нашли общий язык. Чудесный партнер и замечательный парень. Мы всегда весело шутим, находим общие темы. Он абсолютно позитивный человек. Он излучает положительную энергию и поэтому я к нему тянусь, как и всякий человек, который тоже, надеюсь, излучает положительную энергию», — рассказал телеведущий.
Андрей Ургант также подчеркнул, что рядовому зрителю не стоит думать, будто он знает настоящий характер Гоши Куценко по воплощенным на экране образам.
«Не нужно ассоциировать нас с нашими персонажами. Если я сыграл Владимира Ленина, это не значит, что меня нужно выбирать главой компартии. Мы можем играть самых разных людей в том числе и добрых, и злых, но это не имеет никакого отношения к реальности», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Здоровья ему и, самое главное, счастья! Здоровье можно частично купить: сейчас есть множество разных высоких технологий. Счастье же не купить. Так что будь счастлив Гоша, будь счастлив! Ну и, разумеется, хороших ролей», — напутствовал актер.
Ранее режиссер Виктор Шамиров в беседе с ФАН рассказал о своей работе с Гошей Куценко. По словам собеседника, в свое время он вместе с этим артистом написал три сценария к своим фильмам.