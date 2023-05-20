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Излучает добро: артист Андрей Ургант рассказал о редких качествах актера Гоши Куценко

Шоу-бизнес
Излучает добро: артист Андрей Ургант рассказал о редких качествах актера Гоши Куценко

Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер, певец, заслуженный артист Российской Федерации Гоша Куценко празднует сегодня свой день рождения.

В беседе с ФАН именинника поздравил актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант. Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на целом ряде проектов.

Как рассказал артист, с этим актером у него прекрасные отношения, как на съемочной площадке, так и в обычной жизни.

«Мы друзья, я надеюсь, ничего не изменилось за те годы, что мы знакомы. Я с удовольствием снимался. Мы разу нашли общий язык. Чудесный партнер и замечательный парень. Мы всегда весело шутим, находим общие темы. Он абсолютно позитивный человек. Он излучает положительную энергию и поэтому я к нему тянусь, как и всякий человек, который тоже, надеюсь, излучает положительную энергию», — рассказал телеведущий.
Излучает добро: артист Андрей Ургант рассказал о редких качествах актера Гоши Куценко

Андрей Ургант также подчеркнул, что рядовому зрителю не стоит думать, будто он знает настоящий характер Гоши Куценко по воплощенным на экране образам.

«Не нужно ассоциировать нас с нашими персонажами. Если я сыграл Владимира Ленина, это не значит, что меня нужно выбирать главой компартии. Мы можем играть самых разных людей в том числе и добрых, и злых, но это не имеет никакого отношения к реальности», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.

«Здоровья ему и, самое главное, счастья! Здоровье можно частично купить: сейчас есть множество разных высоких технологий. Счастье же не купить. Так что будь счастлив Гоша, будь счастлив! Ну и, разумеется, хороших ролей», — напутствовал актер.
Излучает добро: артист Андрей Ургант рассказал о редких качествах актера Гоши Куценко

Ранее режиссер Виктор Шамиров в беседе с ФАН рассказал о своей работе с Гошей Куценко. По словам собеседника, в свое время он вместе с этим артистом написал три сценария к своим фильмам.
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