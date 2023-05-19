Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана на 260 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга огласил приговор по делу бывшего мэра города Евгения Ройзмана✱ (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает ТАСС.
Суд оштрафовал Ройзмана на 260 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Ройзмана признали виновным по части первой статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан»).
Уголовное дело в отношении Ройзмана было возбуждено в августе 2022 года. На время расследования ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее суд в Екатеринбурге отказался приобщать к делу Ройзмана обращение Аллы Пугачевой.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами