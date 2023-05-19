Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана на 260 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ

Суд оштрафовал Ройзмана на 260 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Ройзмана признали виновным по части первой статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан»).