Волгоградский областной суд оштрафовал птицефабрику на миллион рублей за экологическое преступление

Сумма вреда, причиненного природе, составила 1,2 млн рублей, однако в добровольном порядке ущерб возмещен не был. Специалисты Россельхознадзора обратились в Арбитражный суд Волгоградской области, который своим решением поддержал позицию надзорного ведомства. В итоге ущерб был взыскан с виновных лиц в полном объеме.