Волгоградский областной суд оштрафовал птицефабрику на миллион рублей за экологическое преступление

В Волгоградской области региональный Россельхознадзор по суду взыскал с АО «Птицефабрика "Волжская"» 1,24 миллиона рублей. Предприятие нанесло ущерб почвам Среднеахтубинского района, на территории которого оно расположено.
Инспекторы ведомства совместно с экспертами ранее провели плановую выездную проверку фабрики. В ее ходе было выявлено, что перепревший куриный помет складировался на земельном участке неподалеку от пометохранилища, сообщает ИА «Городские вести».
Сумма вреда, причиненного природе, составила 1,2 млн рублей, однако в добровольном порядке ущерб возмещен не был. Специалисты Россельхознадзора обратились в Арбитражный суд Волгоградской области, который своим решением поддержал позицию надзорного ведомства. В итоге ущерб был взыскан с виновных лиц в полном объеме.