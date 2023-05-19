В Литве обсуждают переименование России в Московию

Новые топонимы предлагают и на Украине. Так, в Киеве переименовали 26 объектов инфраструктуры. Власти отказались от станций метро «Дружба народов», «Площадь Льва Толстого» и ряда других. По мнению администрации города, в нем не должно оставаться каких-либо наименований, связанных с Россией. Они уверены, что «дерусификация» сегодня является важным процессом для столицы Украины.