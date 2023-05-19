Экономист Дудчак: вводя новые санкции против РФ, европейцы «пляшут на граблях»

Накануне стало известно, что премьер Британии Риши Сунак в рамках нового пакета санкций против РФ объявит о запрете поставок в страну российских алмазов, а также ряда редкоземельных металлов. Как считает российский экономист и политолог Александр Дудчак, тем самым европейцы продолжают наносить вред самим себе.
Напомним, новые рестрикции предусматривают «заморозку» экспортного рынка алмазов на сумму 4 миллиарда долларов. Санкции также распространятся на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения. Кроме того, в черный список попадут 86 человек и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.
Так, по данным СМИ, под ограничительные меры попали девять организаций, связанных с «Росатомом». Среди них — компания UMATEX, которая производит композитные материалы, а также предприятие «Тринити», разрабатывающее лазерные системы.
Под британские санкции также попали председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин и восемь других металлургических компаний, в том числе «Северсталь», «Полюс» и Магнитогорский металлургический комбинат. Великобритания также запретила импорт российского алюминия, никели и меди.
Ограничительные меры введены также против 24 лиц и компаний, связанных с транспортными услугами. В список включены Pawell Shipping Co и Государственный зерновой оператор. Их Великобритания обвиняет в «систематическом хищении украинского зерна». Санкции также введены против шести российских судоходных компаний, в том числе Sun Ship Management, работу которой британские власти связывают с «Совкомфлотом». Под ограничительными мерами теперь и транспортная группа FESCO.
Еще в санкционный список включили 20 руководителей оборонных предприятий. Среди них — бывший замминистра транспорта, владелец концерна «Калашников» Алан Лушников и гендиректор предприятия Владимир Лепин. Ограничительные меры введены также в отношении Балакиревского механического завода, который производит противопехотные и противотанковые мины, и «Мотовилихинские заводы», которые выпускают артиллерийские орудия. Британские санкции затронули и финансовый сектор. Ограничения введены против АО «Дом РФ», АФК «Система», Металлинвестбанка, Росбанка и Тинькофф Банка.
Как считает российский экономист и политолог, ведущий аналитик Института стран СНГ Александр Дудчак, российские алмазы и металлы легко найдут себе других покупателей на мировом рынке.
«На мой взгляд, вводя новые санкции против российских алмазов, британцы продолжают «плясать на граблях». Но, если без наших алмазов британцы смогут как-то обойтись, то без импорта редкоземельных металлов им придется гораздо труднее. Думаю, в этом плане может повториться ситуация прошлого года, когда европейцы сначала вводили санкции против наших ресурсов, а потом начинали думать, как их можно обойти, — сообщил Дудчак. — Мне кажется, в целом новые меры выглядят довольно странно. Ведь алмазы и металлы — крайне востребованная в мире продукция, и она легко найдет себе другие рынки сбыта. А британцы будут сидеть на своих деньгах, как собака на сене».
По мнению аналитика, российские ресурсы все равно остаются востребованными промышленностью стран ЕС, поэтому вводимые рестрикции бьют по ней сильнее, чем по России.
«Брюссель продолжает свою политику «выстрелов себе в ногу», на радость Соединенным Штатам. Мне кажется, что большинство последних ограничений — этакие демонстративные меры. Та же Бельгия, которой российские алмазы реально необходимы, по-прежнему мешает Евросоюзу ввести ограничения в этом сегменте. А напугать рестрикциями кого-то в России уже вряд ли возможно, у нас все к этому уже давно привыкли, как к шуму дождя, — отметил Дудчак. — Думаю, что страны ЕС, которым необходимы редкоземельные металлы из РФ, будут требовать для себя исключений из санкционного списка».
В пример аналитик привел сферу атомной энергетики, ввести рестрикции в которой Евросоюзу мешает Венгрия и ряд других государств.
«Мне кажется, со временем европейцы могут довести ситуацию с санкциями до полного абсурда. По ним видно, что им «и хочется, и колется» наказать Россию, и в Брюсселе уже не знают, что им еще придумать. В качестве выхода они выпускают все новые «черные списки» российских физических и юридических лиц. Но такие меры тем более не могут как-то навредить России, ведь большинство из тех, кто в них попадает, не имеет активов в Европе, и не стремится туда попасть», — заключил экономист Дудчак.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что западные страны хотели «с нахрапа смять экономику России, но у них это не вышло». По его словам, сама конструкция их санкций была построена на ложном тезисе, что Россия с точки зрения экономики не суверенна и критически уязвима. Однако к моменту введения массовых рестрикций страна уже радикально изменилась — в результате работы правительства по созданию «устойчивой макроэкономической конструкции», обеспечению продовольственной безопасности, импортозамещению и формированию собственной платежной системы, заявил президент.