Экономист Дудчак: вводя новые санкции против РФ, европейцы «пляшут на граблях»

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что западные страны хотели «с нахрапа смять экономику России, но у них это не вышло». По его словам, сама конструкция их санкций была построена на ложном тезисе, что Россия с точки зрения экономики не суверенна и критически уязвима. Однако к моменту введения массовых рестрикций страна уже радикально изменилась — в результате работы правительства по созданию «устойчивой макроэкономической конструкции», обеспечению продовольственной безопасности, импортозамещению и формированию собственной платежной системы, заявил президент.