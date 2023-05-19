В минобороны Украины признали, что подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись в Бахмуте

Штурмовики ЧВК «Вагнер» продвинулись в Бахмуте (Артемовске), признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, попутно рассказав о ситуации в рядах ВСУ.
По ее словам, украинские военные продолжают боевые действия «в предместье города». ВСУ «очень тяжело выполнять боевые задания», подчеркнула представитель ведомства.
«Каждый метр – почти как километр», — пожаловалась Маляр в беседе с украинскими СМИ.
В освобождении Бахмута (Артемовска) от ВСУ принимают участие только подразделения ЧВК «Вагнер». Основатель «оркестра» Евгений Пригожин ранее сообщил, что «музыканты» за 18 мая сумели продвинуться в населенном пункте на расстояние до 400 метров. Под контролем украинских военных, в свою очередь, осталось меньше одного квадратного километра города.