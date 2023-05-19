В минобороны Украины признали, что подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись в Бахмуте

В освобождении Бахмута (Артемовска) от ВСУ принимают участие только подразделения ЧВК «Вагнер». Основатель «оркестра» Евгений Пригожин ранее сообщил, что «музыканты» за 18 мая сумели продвинуться в населенном пункте на расстояние до 400 метров. Под контролем украинских военных, в свою очередь, осталось меньше одного квадратного километра города.