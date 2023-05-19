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Президент Грузии Зурабишвили назвала нежелательным прибытие в Тбилиси cамолета из Москвы

Политика
Президент Грузии Зурабишвили назвала нежелательным прибытие в Тбилиси cамолета из Москвы

Грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала нежелательным прибытие в Тбилиси первого за последние четыре года самолета из Москвы. Об этом политик написала в своих социальных сетях.

Как заявила глава государства, население республики выступало против восстановления авиасообщения. Однако российская сторона «все равно осуществила нежелательный рейс», указала она в своем Twitter-аккаунте.

При этом ранее сообщалось, что с июня 2023 года компания Red Wings начнет организовывать туристические рейсы в Тбилиси и Кутаиси. Перевозчик получил соответствующее разрешение от агентства гражданской авиации страны.
грузия россия авиасообщение Саломе Зурабишвили
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