Президент Грузии Зурабишвили назвала нежелательным прибытие в Тбилиси cамолета из Москвы

Грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала нежелательным прибытие в Тбилиси первого за последние четыре года самолета из Москвы. Об этом политик написала в своих социальных сетях.
Как заявила глава государства, население республики выступало против восстановления авиасообщения. Однако российская сторона «все равно осуществила нежелательный рейс», указала она в своем Twitter-аккаунте.
При этом ранее сообщалось, что с июня 2023 года компания Red Wings начнет организовывать туристические рейсы в Тбилиси и Кутаиси. Перевозчик получил соответствующее разрешение от агентства гражданской авиации страны.