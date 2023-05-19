Память о павших ради мира героях: доброволец Георгий Тесля-Герасимов о символизме маков на поле боя

Доброволец НМ ДНР, актер и режиссер Георгий Тесля-Герасимов поделился мыслями о фронтовых парадоксах. В Донбассе сейчас вовсю цветут яркие маки и их красота, с одной стороны, выбивается из общей окружающей картины боевых действий. А с другой — вписывается в нее весьма органично.
Как он выразился в авторской колонке для ФАН, алые, как знамя Победы, майские цветы призывают помнить бойцов, которые отдали свои жизни защищая интересы Родины.
Алые майские цветы кричат — надо помнить и чтить воинов. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Совмещая здесь, в Донбассе, творчество со службой, я не устаю подмечать, наблюдать и записывать свои ощущения от несовместимых, но имеющих место вещей. Обычно облекаю свои мысли в поэтическую форму. Вот буквально сейчас наткнулся на прекрасные красные маки, которые расцвели здесь ковром. Они как символ русского воинства, стоящего на стороне мира и добра. В то же время выразительные алые маки и символ крови, которая проливается здесь за свободу людей.
Кстати об этих ярких цветах сложено очень много песен, стихов, любят их и режиссеры. Если вспомнить ту же «9 роту», то одной из ярких сцен является момент, когда герой Михаила Пореченкова сидит в поле среди «пылающих» маков — предвестников кровопролитного боя. Поэтому цветы вызывают еще одну ассоциацию — память о павших ради мира героях. В общем, мак — это очень символичный для нас и лично для меня цветок. Здесь, в Донбассе, их полно: раскиданы по полям, заброшенным огородам и окопам. Причем они разные: есть и совсем маленькие, а у некоторых растений просто огромные бутоны. С одной стороны, непривычно видеть такую красоту и воронки от разрыва снарядов. С другой, это гармонично с точки зрения символов: маки растут в память о тех, кто отдал здесь свою жизнь. И эти майские цветы кричат — надо помнить и чтить воинов.