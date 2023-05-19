Память о павших ради мира героях: доброволец Георгий Тесля-Герасимов о символизме маков на поле боя

Кстати об этих ярких цветах сложено очень много песен, стихов, любят их и режиссеры. Если вспомнить ту же «9 роту», то одной из ярких сцен является момент, когда герой Михаила Пореченкова сидит в поле среди «пылающих» маков — предвестников кровопролитного боя. Поэтому цветы вызывают еще одну ассоциацию — память о павших ради мира героях. В общем, мак — это очень символичный для нас и лично для меня цветок. Здесь, в Донбассе, их полно: раскиданы по полям, заброшенным огородам и окопам. Причем они разные: есть и совсем маленькие, а у некоторых растений просто огромные бутоны. С одной стороны, непривычно видеть такую красоту и воронки от разрыва снарядов. С другой, это гармонично с точки зрения символов: маки растут в память о тех, кто отдал здесь свою жизнь. И эти майские цветы кричат — надо помнить и чтить воинов.