Военнослужащий ВСУ угодил в плен из-за своей штурмовой винтовки польского производства

В ответ на «ниагарский водопад» рекламаций разработчики и изготовители обвинили бойцов WOT в непрофессионализме и неумении обращаться с «супервинтовкой». Оскорбленные в лучших чувствах тербатовцы стали строчить жалобы «наверх». В конечном итоге эти «челобитные», как и следовало ожидать, попадали на стол к Мацеревичу, который флегматично «клал их под сукно». Так продолжалось до 2018 года, когда Мацеревич оставил пост министра обороны. После этого события скандал вырвался наружу и стал достоянием общественности. Замечу, что бил он по репутации не только производителей «Грота», но и по репутации экс-министра обороны, рикошетом от Мацаревича нанося изрядный репутационный ущерб правящей партии «Право и справедливость». В Варшаве быстро включили админресурс и почти смогли заткнуть рот недовольным тербатовцам, когда те сделали неожиданный «ход конем» — пригласили протестировать MSBS Grot группу независимых экспертов во главе с бывшим офицером спецподразделения GROM и инструктором по стрельбе с 20-летним стажем Павлом Мошнером.