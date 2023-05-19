Военнослужащий ВСУ угодил в плен из-за своей штурмовой винтовки польского производства

5,56-мм винтовки MSBS Grot постоянно клинит, и они ржавеют с устрашающей скоростью.
Военнослужащий ВСУ угодил в плен к бойцам ВС РФ из-за своей штурмовой винтовки MSBS Grot польского производства. В самый разгар боя оружие отказало, после чего его владелец оказался вынужден поднять руки, а польский «Грот» пополнил число трофеев российской армии. Об этом случае стало известно из видеоролика, выложенного в сеть 18 мая текущего года.
В том же видео российский военнослужащий с позывным «Режиссер» наглядно продемонстрировал, как MSBS Grot подвел своего прежнего владельца.
Итак, полный магазин примкнут. Предохранитель-переводчик режимов огня выставлен в положение «Стрельба очередью». Затвор взведен — патрон дослан в патронник. Оружие готово к ведению огня. «Режиссер» нажимает на спусковой крючок, но вместо ожидаемой очереди «Грот» производит лишь один выстрел и… замолкает.
«Ну, вот у нас опять заклинило. Клинит, сволочь… И так — через раз», — флегматично прокомментировал случившееся «Режиссер».
Жаль, что в кадре не появился попавший в плен бывший владелец «Грота». Думается, что он был бы куда менее сдержан в выражении своих эмоций касательно работоспособности изделия польского ВПК, чем российский военнослужащий. При этом год назад, когда «Гроты» только начинали поставляться на Украину, местные вояки на это оружие нарадоваться не могли. Я очень хорошо помню майское видео 2022-го, запечатлевшее военнослужащего ВСУ, восторженно крутившего в руках польскую 5,56-мм штурмовую винтовку MSBS Grot. Крайне тактикульно выглядевший (черные очки, черная футболка, черная борода, камуфлированные штаны, татуированные руки и офицерский ремень советского образца) боец прикладывался к польской штурмовой винтовке и всячески ее нахваливал, используя печатные и не очень выражения.
«Получили сегодня вот такие автоматы интересные натовские. Очень классные!.. Суперлегкие!.. Суперудобные!..», — восклицал украинский воин.
Ну да, именно такое впечатление — «Очень классные!» — польские «Гроты» и производили на посетителей оружейных выставок. Реальное же качество винтовок MSBS Grot оказалось, мягко говоря, неоднозначным. Давайте разберемся в том, как так получилось.
Не мытьем, так катаньем
В начале двухтысячных у поляков родилась идея заменить имеющийся в их войсках «зоопарк» разнообразных автоматов платформы АК, включая созданные на базе АК-74 автоматы wz.88 Tantal и wz.96 Beryl, новой модульной системой стрелкового оружия (Modułowy Systema Broni Strzeleckiej — отсюда аббревиатура MSBS). Позже название этой системы стало выглядеть как MSBS Grot — в честь генерала Армии Крайовой Стефана Ровецкого, использовавшего псевдоним «Грот».
Примерно с 2007 года за разработку MSBS Grot в натовском калибре 5,56-мм взялись польская Военно-Техническая Академия и оружейный завод «Lucznik» в Радоме. Разработчики анонсировали множество достоинств перспективной польской штурмовой винтовки, включая ту самую модульность и малый вес. Последнее достигалось изготовлением значительной части деталей MSBS Grot из специального ударопрочного полимера.
Изначально предполагалось, что первыми получат на вооружение инновационную «супервинтовку» польские войска спецназначения. Но представители таковых повертели в руках прототипы MSBS Grot, отметили, что новейшее «сверхлегкое» оружие внезапно весит больше, чем бывалый АК-74М (3,65 кг без патронов против 3,4 кг), и… от перевооружения на «Гроты» отказались. Мало того, немало претензий в отношении новинки высказали и представители армейской инспекции вооружений.
Разработчики MSBS Grot оказались в весьма непростой ситуации. Денег и сил на создание MSBS Grot было потрачено преизрядно, а армия от новой штурмовой винтовки отпихивалась руками и ногами! При этом кардинальные переделки MSBS Grot, на чем настаивала инспекция вооружений, обошлись бы в весьма приличную дополнительную сумму, выделять которую государство не торопилось.
Все труды по созданию «Грота» могли бы пойти прахом, если бы не ставший в 2015 году министром обороны Польши — с подачи правящей партии «Право и справедливость» — Антоний Мацеревич. Ярый антикоммунист, быстро ставший столь же ярым русофобом, Мацеревич ратовал за скорейший отказ Польши от «проклятого наследства советских времен». В число такового, по мнению Мацеревича, попадали и имевшиеся на вооружении польской армии автоматы Калашникова. От них следовало избавиться как можно быстрее! Но чем же их заменить? Да вот же — новейшим польским «Гротом».
Правда, инспекция вооружений оказалась категорически против этого варианта. Что ж, не беда. Мацеревич лично добился принятия MSBS Grot на вооружение, но не армейских передовых частей и частей спецназначения, а частей территориальной обороны Wojska Obrony Terytorialnej, сокращенно — WOT. Почему? Потому что в WOT своей инспекции вооружений не имелось, а значит и некому было вставлять палки в колеса волюнтаристскому решению министра обороны. Мацеревич предполагал, что после того, как «Грот» сумеет «обжиться» в WOT, штурмовую винтовку получится не мытьем, так катаньем протолкнуть и в другие подразделения.
С MSBS Grot «что-то не то»
В 2016-м в страшной спешке, даже не пройдя войсковые испытания, MSBS Grot оказалась запущена в серийное производство. В сентябре 2017 года Мацеревич добился подписания контракта на поставку в WOT сразу 53000 «Гротов». Однако, едва новая штурмовая винтовка попала в руки тербатовцев из WOT, начались проблемы. Оказалось, что не просто так польские спецназовцы и армейская инспекция вооружений от «Гротов» отбивались — новая штурмовая винтовка, напомню — так и не прошедшая войсковых испытаний, таила в себе множество неприятных сюрпризов.
При сколь-нибудь длительной стрельбе MSBS Grot быстро перегревалась, а еще у нее самопроизвольно отвинчивался газовый регулятор. «Грот» оказался крайне чувствителен к малейшему засорению и, одновременно, неудобен для разборки/чистки. Металлические части оружия стремительно покрывались коррозией, а «ударопрочный» пластик цевья, приклада, шахты магазина и самих магазинов быстро ломался. Наконец, качество изготовления затворной группы оказалось откровенно отвратительным.
В ответ на «ниагарский водопад» рекламаций разработчики и изготовители обвинили бойцов WOT в непрофессионализме и неумении обращаться с «супервинтовкой». Оскорбленные в лучших чувствах тербатовцы стали строчить жалобы «наверх». В конечном итоге эти «челобитные», как и следовало ожидать, попадали на стол к Мацеревичу, который флегматично «клал их под сукно». Так продолжалось до 2018 года, когда Мацеревич оставил пост министра обороны. После этого события скандал вырвался наружу и стал достоянием общественности. Замечу, что бил он по репутации не только производителей «Грота», но и по репутации экс-министра обороны, рикошетом от Мацаревича нанося изрядный репутационный ущерб правящей партии «Право и справедливость». В Варшаве быстро включили админресурс и почти смогли заткнуть рот недовольным тербатовцам, когда те сделали неожиданный «ход конем» — пригласили протестировать MSBS Grot группу независимых экспертов во главе с бывшим офицером спецподразделения GROM и инструктором по стрельбе с 20-летним стажем Павлом Мошнером.
Мошнер и Ко составили настолько разгромный отзыв о «Гроте», что администрации завода «Lucznik» пришлось-таки признать – да, с MSBS Grot «что-то не то». Выявленные проблемы производители пообещали устранить. Любопытно, что армейская инспекция вооружений при этом продолжала стойко держать оборону и не пропускать «Гроты» в армейские передовые части. То есть тысячи закупленных Мацеревичем MSBS Grot шли не в войска, а оседали на складах. Минобороны Польши, возглавляемое новым ставленником «Права и справедливости» Мариушем Блащаком, уже успевшим публично пообещать, что к 2026 году все армия будет перевооружена новыми штурмовыми винтовками, оказалось в сложной ситуации. Конечно, если бы «Гроты» отлично себя проявили в ходе какого-нибудь крупного вооруженного конфликта, отношение польских армейцев к MSBS Grot поменялось бы. Вот только где такой конфликт отыскать?.. И тут Блащаку подвернулась СВО.
Первые сотни «Гротов» попали на украинский театр боевых действий вместе с польскими наемниками. С середины весны 2022-го Варшава принялась отгружать MSBS Grot Киеву уже тысячами, в общей сложности поставив ВСУ по официальным данным до 10000 новых польских штурмовых винтовок. Как их первоначально встретили украинские военнослужащие, вы уже знаете — «Очень классные!.. Суперлегкие!.. Суперудобные!..». Однако затем части ВСУ пошли с «Гротами» в бой и… предприятие в Радоме захлестнула новая волна рекламаций. Оказалось, что поставленные Украине винтовки MSBS Grot продолжали страдать массой «детских болезней». С этой неприятностью Блащак стал бороться тем же способом, что и Мацеревич, то есть —замалчиванием проблемы. На официальном уровне было приказано считать, что боевая «обкатка» «Гротов» на украинском ТВД продемонстрировала «все лучшие качества этого оружия». В начале января 2023 года Блащак санкционировал заказ на приобретение новой партии MSBS Grot – 70000 единиц!
Фиаско с «супервинтовкой»
Все шло хорошо ровно до того момента, когда в том же январе в Польше местные спецназовцы не встретились на совместной тренировке с военнослужащими Сил специальных операций Украины и не постреляли из «Гротов». Ну, как постреляли… Попытались это сделать. Потому что новые «Гроты», как и те, что испытывал ранее Павел Мошнер, стрелять категорически отказывались. А еще они ржавели с устрашающей скоростью.
Сведения об этом, просочившиеся в прессу, раздули скандал вокруг польской «супервинтовки» с новой силой. Чем он закончится для Блащака, министерства обороны Польши и завода «Lucznik», предсказать пока не представляется возможным. А вот чем заканчивается фиаско с MSBS Grot для военнослужащих ВСУ мы уже знаем. В лучшем случае – пленом, в худшем – гибелью.