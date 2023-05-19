«Далеки от реальности»: депутат Белик прокомментировал инициативу Зеленского о «мирных переговорах»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой провести мирный саммит по Украине для продвижения своего «мирного плана». Лидеры G7 могут обсудить его предложение на встрече в Японии. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.