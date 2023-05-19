«Далеки от реальности»: депутат Белик прокомментировал инициативу Зеленского о «мирных переговорах»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой провести мирный саммит по Украине для продвижения своего «мирного плана». Лидеры G7 могут обсудить его предложение на встрече в Японии. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
«Лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского», — пишет издание.
Многие задаются вопросом: «как можно обсуждать мирное урегулирование конфликта с Россией без России?». В каждом случае переговорный процесс подразумевает присутствие обеих сторон конфликта и открытый диалог. Именно поэтому заявления украинского лидера выглядят, мягко говоря, «странными».
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик считает, что саммит «Большой семерки» давно превратился в «междусобойчик», который направлен на проявления антироссийской политики. Соответствующим мнением он поделился с корреспондентом ФАН.
«Поэтому предложение Зеленского о мирном саммите – это то, что представители Запада с готовностью встроят в повестку, направленную против России. Обсуждать "мирный план" с Россией без России – это в духе лицемерной политики западных кураторов киевского режима, которые привыкли делать так, как им удобно, отвергая конструктивные и здравые смыслы. Что из себя представляют "мирные" инициативы Зеленского, мы уже знаем. Они далеки от реальности, но тем и удобны США и Великобритании для затягивания конфликта», – объяснил депутат.
Ранее политолог Богдан Безпалько оценил «переговоры» G7 без России.