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ФСБ заподозрила членов общества «Мемориал» в контрабанде культурных ценностей

Происшествия
ФСБ заподозрила членов общества «Мемориал» в контрабанде культурных ценностей

Против «Мемориала»✱ (организация признана НКО-иноагентом и ликвидирована по решению суда РФ) возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей, сообщили в пресс-службе пермского управления ФСБ.

По версии следствия, члены организации пытались вывезти в Германию архив общества. Часть документов является историческим и культурным достоянием, отметили в ведомстве.

В связи с расследованием дела у бывших членов «Мемориала» прошли обыски. Оперативные мероприятия были проведены у пермских активистов Роберта Латыпова и Александра Чернышова, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

Ранее в аэропорту Домодедово задержали россиянина, который пытался вывезти из страны 24 килограмма золота.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
исторические документы мемориал контрабанда
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