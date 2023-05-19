ФСБ заподозрила членов общества «Мемориал» в контрабанде культурных ценностей

Против «Мемориала»✱ (организация признана НКО-иноагентом и ликвидирована по решению суда РФ) возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей, сообщили в пресс-службе пермского управления ФСБ.
По версии следствия, члены организации пытались вывезти в Германию архив общества. Часть документов является историческим и культурным достоянием, отметили в ведомстве.
В связи с расследованием дела у бывших членов «Мемориала» прошли обыски. Оперативные мероприятия были проведены у пермских активистов Роберта Латыпова и Александра Чернышова, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.
Ранее в аэропорту Домодедово задержали россиянина, который пытался вывезти из страны 24 килограмма золота.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами