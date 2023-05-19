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Совладелец UC Rusal Блаватник продал свою долю алюминиевой компании

Общество
Совладелец UC Rusal Блаватник продал свою долю алюминиевой компании

Американский предприниматель Леонард Блаватник, имеющий российское происхождение, продал свою долю алюминиевой компании UC Rusal. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Фирма считается крупнейшей в мире в данной отрасли. При этом стало известно, что совладельцем предприятия является давний партнер бизнесмена Виктор Вексельберг.

Согласно публикации, сделка по продаже порядка 1,2 миллиарда акций была завершена во второй половине прошлого года. Однако другие подробности, включая имена новых обладателей ценных бумаг стоимостью в 610 миллионов долларов, пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Москва и Тегеран договорились об использовании карт «МИР» на территории исламской республики. Более того, власти Ирана решили отменить визовый режим для российских граждан.
продажа акций Леонард Блаватник UC Rusal
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