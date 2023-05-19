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Водителя в Брянской области осудили из-за смерти 27-летнего мотоциклиста

Происшествия
Водителя в Брянской области осудили из-за смерти 27-летнего мотоциклиста

Суд в Комаричах Брянской области вынес решение по делу 21-летнего жителя нп. Лопандино, по вине которого в результате ДТП погиб мотоциклист. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Как пишет интернет-издание «Брянские новости», по данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие случилось в вечернее время 17 июня прошлого года в Лопандине. На улице Заречной 21-летний автомобилист, управляя машиной ВАЗ 21104, нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом под управлением 27-летнего гражданина. Мотоциклиста с серьезными травмами отвезли в местное медучреждение. Месяц спустя травмированный умер, сообщили в прокуратуре региона.

Суд приговорил виновника аварии к лишению свободы на срок 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении. На этот же срок нарушителя лишили водительских прав и взыскали с него 700 000 рублей в пользу потерпевшей стороны, добавили в пресс-службе ведомства.
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