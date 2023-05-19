Водителя в Брянской области осудили из-за смерти 27-летнего мотоциклиста

Как пишет интернет-издание «Брянские новости», по данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие случилось в вечернее время 17 июня прошлого года в Лопандине. На улице Заречной 21-летний автомобилист, управляя машиной ВАЗ 21104, нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом под управлением 27-летнего гражданина. Мотоциклиста с серьезными травмами отвезли в местное медучреждение. Месяц спустя травмированный умер, сообщили в прокуратуре региона.