МИД Китая выступил против антироссийских санкций G7

Таким образом глава китайского внешнеполитического ведомства прокомментировал планы G7 о введении новых санкций против России. Более того, Вэньбинь напомнил, что Китай всегда вел торговое и экономическое сотрудничество со всеми странами мира, в том числе и с РФ.