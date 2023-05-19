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МИД Китая выступил против антироссийских санкций G7

Политика
МИД Китая выступил против антироссийских санкций G7

Китай выступает против односторонних санкций, которые не основываются на международном праве. Об этом заявил глава МИД КНР Ван Вэньбинь.

Таким образом глава китайского внешнеполитического ведомства прокомментировал планы G7 о введении новых санкций против России. Более того, Вэньбинь напомнил, что Китай всегда вел торговое и экономическое сотрудничество со всеми странами мира, в том числе и с РФ.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, а также против юрисдикции длинной руки», — сказал Вэньбинь.

Ранее Китай заявил о готовности помочь странам Центральной Азии в укреплении оборонного потенциала. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите в Сиане.
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